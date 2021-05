Infortuni: Letta, ‘serve riflessione su sicurezza, Pd ci lavora con determinazione’

10 Maggio 2021 14:45

Roma, 10 mag (Adnkronos) – “Oggi siamo tutti a Montemurlo con l’idea che non può succedere quello che è successo a Luana. Ci deve essere una riflessione da parte di chi ha responsabilità e noi le abbiamo, siamo al governo. La sicurezza sul lavoro è fondamentale, se no non c’è ripresa, non c’è resilienza. Questo è il messaggio che vogliamo portare avati con la massima determinazione”. Lo ha detto Enrico Letta a radio Immagina parlando della vicenda di Luana D’Orazio.