Reggio Calabria: nuovo incontro da remoto con il Circolo Culturale “L’Agorà” sulla figura di Napoleone Bonaparte nel bicentenario della morte

1 Maggio 2021 11:26

Incontri napoleonici a Reggio Calabria: l’intero mese di maggio sarà dedicato al grande Corso

Il 2021 è l’anno del bicentenario della morte di Napoleone Bonaparte, avvenuta a Longwood, nell’isola di Sant’Elena, suo luogo d’esilio, alle 17:49 del 5 maggio 1821. “A distanza di due secoli dalla sua morte si continua ancora a parlare di lui, mentre dei suoi vincitori poco o nulla: la sconfitta di Mont-Saint-Jean (Waterloo) venne definita paradossalmente un’altra vittoria di Napoleone Bonaparte. Nel bene e nel male, non importa, ma si parla. C’è chi lo adora, c’è chi lo denigra, c’è chi lo ignora, chi invece conosce perfettamente il periodo storico in cui visse Napoleone Bonaparte che fu caratterizzato dalle profonde trasformazioni politiche e sociali che ebbero a determinare uno spartiacque nella storia europea ed in particolare nel Mezzogiorno della Penisola italiana. Non vi è luogo o periodo nell’arco di ogni anno dove vengono organizzati appositi appuntamenti su tale periodo storico quali convegni, rievocazioni storiche ma vi è anche una letteratura sia cinematografica che bibliografica alquanto ricca su tale tema, per non parlare anche della presenza del periodo napoleonico nel campo musicale, teatrale, pittorico, fumettistico. Da queste premesse viene organizzata la diciottesima edizione delle giornate di studi napoleonici dalle due co-associazioni il Circolo Culturale “L’Agorà” ed il Centro studi “Gioacchino e Napoleone”, che proporranno un ciclo di conferenze per tutto il mese di maggio. Tale sequenza di incontri coinvolgerà studiosi, ricercatori, accademici di diversa provenienza, istituti culturali, che nel corso dei loro interventi ricorderanno la figura di Napoleone Bonaparte. Il primo appuntamento sarà con Gianni Aiello (presidente delle due co-associazioni) che affronterà il tema “Napoleone Bonaparte: Chi era costui?.1” a seguire una cerimonia, nel corso della quale, alla presenza degli eredi, saranno ricordati due militari al seguito di Napoleone Bonaparte e Gioacchino Murat. Tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data dal 5 maggio”, si legge nel comunicato stampa.