Coronavirus: l’indice Rt in lieve aumento ma incidenza in calo. I DATI

7 Maggio 2021 10:08

Coronavirus: l’indice Rt in Italia è salito a 0,89, ma l’incidente è in calo

In base a quanto emerso dal monitoraggio della cabina di regia, l’indice Rt in Italia sarebbe leggermente in aumento, per la seconda settimana consecutiva: è salito a 0,89 contro lo 0,85 della settimana precedente. L’incidenza, al contrario, sarebbe ancora calata arrivando ora a 127 (era a 146).