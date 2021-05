28 Maggio 2021 11:23

Grave incidente sulla SS106 in Calabria: scontro tra due auto, due feriti. Nel sinistro, che ha coinvolto frontalmente due autovetture, due persone sono rimaste ferite

La strada statale 106 “Jonica” è provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, a Stalettì (CZ), a causa di un incidente avvenuto al km 171,700. Nel sinistro, che ha coinvolto frontalmente due autovetture, due persone sono rimaste ferite. Il personale di Anas è sul posto per la viabilità, provvisoriamente deviata in località Calalunga-Pietragrande, e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.