Terribile incidente stradale a Palermo: morte due ragazze di 20 e 21 anni, 15 feriti

4 Maggio 2021 11:28

Drammatico incidente sul viale Regione Siciliana a Palermo: decedute due giovani

Un drammatico incidente mortale si è verificato ieri sera a Palermo lungo la circonvallazione in viale Regione Siciliana. L’impatto è avvenuto tra una Fiat Panda, un furgone adibito al trasporto passeggeri e uno scooter. Nell’incidente ci sono stati 15 feriti e sono decedute due giovani ragazze, Alessia Bommarito di 20 anni e Chiara Ziani di 21 anni. L’impatto, per cause ancora da stabilire, e’ avvenuto nel sottopasso di viale Regione Siciliana all’altezza di piazza Einstein: i mezzi viaggiavano in direzione Est, verso Villabate. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco, oltre che il 118.