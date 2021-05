Incidente Palermo, il VIDEO shock dell’impatto in cui sono morte le due ragazze: la Panda sbanda e centra un furgone

5 Maggio 2021 11:33

Incidente Palermo, diffuse le immagini, riprese da una telecamera di sicurezza, dell’impatto che è costato la vita a Chiara e Alessia

Due giovani vite spezzate da un tragico incidente stradale. È quanto accaduto lunedì 3 maggio a Palermo, in viale Regione Siciliana. Nell’impatto hanno perso la vita Chiara Ziani (21 anni) e Alessia Bommarito (20 anni), la prima il giorno dell’incidente, la seconda il giorno successivo presso l’ospedale Villa Sofia. Per le due non c’è stato nulla da fare, l’impatto è stato gravissimo, al punto da coinvolgere anche un van, uno scooter e un’altra macchina. Altre 14 persone sono rimaste ferite. Nelle ultime sono stati pubblicati i filmati delle telecamere di sicurezza che hanno ripreso l’incidente avvenuto in un sottopasso della circonvallazione: si vede la Panda sbandare improvvisamente e cambiare di colpo corsia centrando in pieno un furgone nero. Chiara si sarebbe sposata a breve, Alessia era una promettente calciatrice.