Pauroso incidente in Calabria sulla SS106: scontro tra 3 auto, 8 feriti

22 Maggio 2021 20:08

Calabria: l’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto 3 veicoli, a seguito di uno scontro frontale. Nell’impatto sono rimaste ferite 8 persone

A causa di un incidente, la strada statale 106 ‘Jonica’ è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, in località di Torretta in provincia di Crotone, al km 291,705. Il sinistro, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto 3 veicoli, a seguito di uno scontro frontale. Nell’impatto sono rimaste ferite 8 persone. Sul posto sono presenti i soccorsi del 118, le squadre Anas, la Polstrada e i Vigili del Fuoco di Crotone per gli accertamenti della dinamica e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Foto di repertorio