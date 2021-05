Domenica di sangue in Piemonte, pauroso incidente alla funivia Stresa-Mottarone: almeno 12 morti [FOTO]

23 Maggio 2021 14:48

Tragedia in Piemonte nella Domenica di Pentecoste: la funivia che collega Stresa con il Mottarone è precipitata, almeno 12 morti

Domenica di Pentecoste di sangue in Piemonte a causa di un terrificante incidente avvenuto alla alla funivia Stresa-Mottarone che è precipitata sembrerebbe per un cedimento della fune. Sul posto stanno intervenendo squadre del Soccorso Alpino, i medici del 118 e le forze dell’ordine. Pare che al momento ci sarebbero almeno 12 vittime: due bambini sono stati trasportati in elisoccorso con estrema urgenza all’ospedale più vicino. “La cabina della funivia è caduta da un punto relativamente alto e si è adagiata sul terreno ai piedi di un grande bosco. Ora appare sostanzialmente distrutta a terra – la cabina è di colore bianco e rosso – quasi completamente accartocciata, quindi la caduta è stata evidentemente significativa“, afferma Walter Milan del Soccorso Alpino parlando in diretta con Rainews 24. Da ricordare che la Funivia del Mottarone è stata chiusa nel 2014 per garantirne una revisione generale, il 13 agosto 2016 è stata riaperta. La manutenzione straordinaria ha previsto una serie di interventi tra cui la sostituzione dei motori, dei quadri elettrici, dell’apparato elettronico, dei trasformatori.