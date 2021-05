Messina: pericolo di incendio all’interno di un garage a Bisconte, sul posto i Vigili del Fuoco [FOTO]

30 Maggio 2021 20:11

I Vigili del fuoco sono intervenuti oggi intorno alle 18.30 per scongiurare un grave pericolo di incendio all’interno di un garage di una palazzina situata nel quartiere Bisconte di Messina. La squadra 1a, proveniente dalla sede centrale con autopompa serbatoio, pick-up con modulo antincendio e con un’altra autobotte di supporto idrico, è intervenuta prontamente per l’estinzione del rogo sviluppatosi. Nonostante i locali fossero invasi completamente dal fumo, gli operatori del soccorso hanno potuto ugualmente identificare la natura del materiale incendiato (materassi e rifiuti vari), visto che si temeva fosse un’auto in fiamme. Il forte calore sviluppato ha rovinato i cassonetti per la raccolta differenziata (qualcuno addirittura completamente liquefatto) e minacciato le auto nelle immediate vicinanze col pericolo di incendiarle. Dopo aver eliminato il rogo, bonificato tutta la zona interessata e messo in sicurezza, i Vigili del fuoco hanno fatto rientro in sede.