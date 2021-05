Reggio Calabria, pomeriggio di grande festa per l’inaugurazione del Waterfront: il lungomare è collegato al porto [FOTO e VIDEO]

22 Maggio 2021 20:52

Il racconto del pomeriggio odierno, quello in cui è stato inaugurato il nuovo Waterfront di Reggio Calabria: le foto e i video della giornata

Giornata storica, quella di oggi, a Reggio Calabria. E’ stato infatti inaugurato il Waterfront, alla presenza di importanti autorità e istituzioni. Un grande pomeriggio, tipicamente primaverile, che ha raccolto tantissimi curiosi e appassionati ma anche diversi esponenti politici locali, regionali e non solo, come il Governatore della Calabria Antonino Spirlì, quello della Puglia Michele Emiliano o il Presidente di Anci nonché Sindaco di Bari Antonio De Caro. Un evento in cui l’Amministrazione Comunale, nella persona del primo cittadino Giuseppe Falcomatà, ha definitivamente presentato alla città una parte del grande progetto del compianto archistar Zaha Hadid di oltre dieci anni fa, quella che mira a riqualificare l’area nord e a collegare il Lungomare all’area Porto, che dovrà vedere l’integrazione del Museo del Mare, inserito tra le 14 opere dei grandi attrattori culturali del Governo all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

E’ stato definito, questo, come un primo passo rispetto a quella che è l’idea di regalare alla città di Reggio Calabria il mare quale “simbolo” del luogo. Un luogo che potrà diventare oggetto di importanti manifestazioni di ogni tipo, di eventi teatrali, concerti e non solo. Un luogo a forte vocazione turistica, grazie anche ai diversi locali presenti intorno e grazie anche alla possibilità che già quest’estate la Via Marina alta diventi isola pedonale.

Durante la cerimonia, cominciata con l’esecuzione dell’Inno di Mameli, il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha voluto mettere in risalto la forte sinergia con De Caro ed Emiliano e tra Reggio, Bari, la Calabria e la Puglia, collegandola anche al grande gemellaggio – calcisticamente parlando – tra Reggina e Bari e salutando anche il presidente Gallo presente all’evento. Il primo cittadino reggino ha ribadito che non esistono opere di destra e di sinistra ma solo opere utili alla crescita della città, richiamando al bene comune e alla collaborazione sincera tra parti politiche diverse, evidenziato anche dalla presenza all’evento di esponenti di Centro Destra, Movimento 5 Stelle e non solo. Non sono mancati ovviamente i gesti di protesta pacifica da quella parte di Centro Destra che ha voluto rivendicare ancora una volta la paternità dell’opera, progettata ai tempi dell’Amminstrazione Scopelliti.

Di seguito i VIDEO con le interviste di StrettoWeb realizzate con le diverse Istituzioni presenti, a corredo dell’articolo – invece – tutte le FOTO dell’evento di oggi e della nuova opera che diventa dalla data odierna un nuovo bene della comunità da custodire.