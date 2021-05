7 Maggio 2021 18:30

In memoria del giovane reggino Nino Laurendi il brano “sarò lì” ed il suo sogno si realizza attraverso la voce del cantante Kiko Voice

Finalmente disponibile su tutte le piattaforme digitali il brano inedito “Sarò lì” scritto dal giovane talento reggino Nino Laurendi, scomparso prematuramente a soli 21 anni. Grazie al forte desiderio della sua famiglia, la collaborazione di Laura Crucitti che ha portato a termine il testo purtroppo lasciato incompiuto dal giovane, alla voce e agli arrangiamenti musicali del cantante reggino Kiko Voice, alle chitarre del Maestro Gaetano Chianella, alle riprese video realizzate dal video-maker Antonio Rieto ed al sostegno della famiglia Fragomeni è stato possibile dare vita ad uno dei più grandi sogni del nostro caro Nino: Fare arrivare le sue parole e la sua musica ovunque. Un modo meraviglioso, questo, per ricordare il nostro giovanissimo concittadino perché la musica ci permette di vivere per sempre. Nino era uno di noi. Un ragazzo brillante, altruista, un ragazzo che si era appena affacciato alla vita, ma che nonostante i suoi pochi anni aveva capito che bisognava prenderla a morsi. Aveva un entusiasmo disarmante, che metteva in ogni singola cosa che faceva. Nella sua musica, nel suo lavoro presso la Pasticceria Fragomeni (RC) dove con dedizione aveva imparato nuove cose che lo appassiovanavano, riscoprendo anche un “dolce” talento. Nino era altruista, con il sorriso sempre stampato sul viso, con la parola giusta al momento giusto e una risata che colorava anche i posti più grigi. Era pieno di vita. Pieno di sogni e, finalmente, oggi abbiamo potuto realizzare quello che, sicuramente, era il più grande: fare musica. La sua musica. E le parole scandite attraverso le note che si intrecciano, ci portano il suo messaggio. “Sarò lì”. Si, perchè Nino sarà sempre qui con noi.