7 Maggio 2021 13:24

Messina: illustrato oggi a Palazzo Zanca il progetto “birra Feluca”, presente l’Assessore alle Attività Produttive Dafne Musolino

Presente l’Assessore alle Attività Produttive Dafne Musolino, è stato ufficialmente presentato oggi a Palazzo Zanca a Messina il marchio “birra Feluca”, la nuova etichetta di “birra Sikania”. Il progetto nasce da un’idea dell’imprenditore messinese Daniele De Vincenzo e trae spunto dalle feluche, le tradizionali imbarcazioni utilizzate nello Stretto di Messina per la pesca del pescespada. All’evento hanno partecipato anche il Presidente della Camera di Commercio di Messina Ivo Blandina; la Presidente dell’Associazione Feluche Antonella Mancuso; e Grazia Occhino, Presidente Welcome to Me e guida turistica. “Siamo orgogliosi della scelta di un imprenditore messinese che continua ad investire sul nostro territorio”, ha spiegato l’Assessore Musolino, evidenziando che “l’Amministrazione comunale, in questa fase di grande crisi economica, ha cercato di essere vicina agli imprenditori sia con misure di sostegno che esentandoli dal pagamento di alcune imposte e tasse. Più di un anno fa abbiamo presentato un progetto alla Regione Siciliana, che è stato apprezzato ed ammesso a finanziamento, al fine di realizzare un punto di riparo sulla costa destinato alle feluche e necessario in quanto il porto di Messina è uno dei pochi al quale è consentito lo sbarco del pesce azzurro. L’Amministrazione comunale inoltre prevede l’estensione sino al 31 dicembre prossimo dell’esenzione dal pagamento della Cosap e, come già avvenuto l’anno scorso, promuoverà una consultazione sulle attività di ristorazione per concedere porzioni di strada o chiudere alcuni tratti a chi non ha spazi antistanti i propri locali”.