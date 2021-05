Reggina, termina qui la stagione: giro di campo dei calciatori amaranto, è il saluto ai tifosi [FOTO e VIDEO]

10 Maggio 2021 16:33

Reggina-Frosinone è terminata, e con essa anche la stagione 2020-2021: al fischio finale giro di campo della squadra, che saluta così i tifosi

Un giro di campo simbolico, ma significativo. E’ quello che la squadra amaranto ha riservato ai tifosi al termine di Reggina-Frosinone, anche in risposta allo striscione esposto in Curva Sud e per ringraziarli nonostante il loro mancato apporto, per i noti motivi. Con la registrazione in sottofondo audio dei tifosi che cantano, come se fossero presenti veramente, i calciatori si sono riuniti nel classico “abbraccio” di ogni fine partita sotto la Curva, per poi fermarsi a centrocampo e ringraziare tutti. In allegato le FOTO e in basso i VIDEO della festa.