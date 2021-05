“Il ruolo dei giovani nell’Italia post Covid alla luce del PNRR”, iniziativa dell’Associazione Universitaria “Atreju – La Compagnia degli Studenti” di Messina

18 Maggio 2021 09:35

Messina: si svolgerà giovedì in diretta sulla pagina Facebook dell’Associazione Universitaria “Atreju – La Compagnia degli Studenti” il convegno “Il ruolo dei giovani nell’Italia post Covid alla luce del PNRR. Rappresentiamo realmente una priorità per il nostro Paese?”

Si svolgerà giovedì 20 Maggio 2021 dalle ore 15:00 alle 17:30 in diretta sulla pagina Facebook dell’Associazione Universitaria “Atreju – La Compagnia degli Studenti” il convegno “Il ruolo dei giovani nell’Italia post Covid alla luce del PNRR. Rappresentiamo realmente una priorità per il nostro Paese?”. Ne discuteranno importanti ed autorevoli relatori come il Prof. Luciano Monti, docente di Politiche dell’Unione Europea all’Università LUISS di Roma, il Prof. Stefano Agosta, docente di Diritto Costituzionale all’Università degli Studi di Messina, la Prof.ssa Elena D’Agostino, docente di Scienze delle Finanze all’Universitá degli Studi di Messina, il dott. Mario Pozzi, rappresentante del Consiglio Nazionale Giovani.

Modererà l’incontro l’Avv. Dario Carbone, Componente del Direttivo della Camera Civile di Messina.

Porgerà i saluti il Sig. Guglielmo Gullifà, Coordinatore dell’Associazione Universitaria “Atreju – La Compagnia degli Studenti”.

Saranno riconosciuti 0.25 CFU agli studenti dell’Università degli Studi di Messina e 0.25 UAF agli studenti di Infermieristica.

“Abbiamo deciso di organizzare un incontro su una tematica tanto delicata quanto attuale come il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con l’obiettivo di analizzarlo a 360 gradi grazie all’intervento di relatori di autorevole caratura poiché di giovani e di prospettive per essi si discute giornalmente ma occorre verificare se vengano davvero considerati una priorità per l’Italia del futuro attraverso investimenti e atti programmatici.” ha dichiarato l’avv. Dario Carbone, componente del Direttivo della Camera Civile di Messina. “Ci sentiamo pronti a scrivere le pagine dell’Italia che verrà e non abbiamo paura di affrontare la sfida più importante: diventare classe dirigente degna di risollevare le sorti del nostro paese dal punto di vista economico e sociale.” ha concluso il sig. Guglielmo Gullifà, Coordinatore dell’Associazione Universitaria “Atreju – La compagnia degli studenti”.

