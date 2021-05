Playout Serie B, Scandone Avellino-Pallacanestro Viola LIVE 2°Q: neroarancio a -3 all’intervallo!

21 Maggio 2021 18:52

Scandone Avellino-Pallacanestro Viola, il racconto di Gara-3 dei Playout di Serie B girone D: primo match point per i neroarancio

Una sola vittoria per archiviare la salvezza. La Pallacanestro Viola scende in campo al PalaDelMauro di Avellino forte del doppio successo ottenuto nelle due gare casalinghe del Playout di Serie B: un successo in una delle due trasferte in Campania equivarrebbe alla certezza matematica di restare in Serie B anche nella prossima stagione. C’è il tabù trasferta da sfatare: i ragazzi di coach Bolignano non sono mai riusciti a vincere lontani da Reggio Calabria, nonostante abbiano più volte sfiorato l’impresa. Avellino è spalle al muro e in casa si giocherà il tutto per tutto per tenere aperta la serie. StrettoWeb seguirà la gara LIVE raccontando ai propri lettori le azioni più belle della partita!

Scandone Avellino-Pallacanestro Viola LIVE :

Fine 1° Tempo! – Primo quarto super, secondo quarto da strigliata negli spogliatoi. La Pallacanestro Viola vanifica quanto di buono aveva fatto nei primi 10 minuti sprecando 9 punti di vantaggio e finendo sotto 44-41 all’intervallo lungo. Giampaolo Riccio fa quello che vuole in attacco con 14 punti e permette ad Avellino di prendere in mano le redini del match. Si sporcano le percentuali della Viola che si affida al solito Totò Genovese (15 punti) per restare a galla.

2° Quarto – Valerio Costa fa in tempo a mettere 2 punti prima della fine del primo tempo. 44-41

2° Quarto – Rimbalzo e 2 punti per Sebrek, preziosissimo! 42-41

2° Quarto – Genovese da 2, il nativo di Erice tiene a galla la Viola. 42-39

2° Quarto – Tripla di Marra, fa malissimo… 42-37

2° Quarto – Torna a segnare Genovese, 2 punti. 39-37

2° Quarto – Ani ne appoggia due, allunga Avellino. 39-35

2° Quarto – Fallo di Genovese su Mraovic: 1/2. 37-35

2° Quarto – Gianpaolo Riccio imprendibile oggi: 2 punti. 36-35

2° Quarto – Grande giocata di Roveda che in penetrazione si prende 2 punti con fallo: gioco da 3 punti a segno! 34-35

2° Quarto – Secondo fallo di Fall, Ani in lunetta: 2/2. 34-32

2° Quarto – Serviva un canestro per la Viola, si mette in proprio Mascherpa: 2 in penetrazione. 32-32

2° Quarto – Penetrazione di Riccio e 2 punti, il 6° uomo di lusso di Avellino sta facendo malissimo ai neroarancio. Torna clamorosamente avanti Avellino! 32-30

2° Quarto – Risponde Marra, ancora in parità. 30-30

2° Quarto – Mascherpa in lunetta: perfetto, 2 su 2. 28-30

2° Quarto – Non si può lasciare spazio a Riccio: altra tripla, pareggio. 28-28

2° Quarto – Prunotto in lunetta: 1-2. 25-28

2° Quarto – Ancora Mazzarese, 2 punti e Avellino accorcia. Ma la Viola non segna più… 25-27

2° Quarto – Mazzarese subisce fallo da Prunotto: 1/2. 23-27

2° Quarto – Fallo di Mascherpa sul tiro di Riccio, era una tripla dunque 3 liberi: 3/3 . 22-27

2° Quarto – Fallo di Monina su Prunotto, chance ai liberi: 2/2, primi punti nel Playout. 19-27

2° Quarto – Aggiusta la mira dalla distanza Avellino: tripla di Gianpaolo Riccio. 19-25

2° Quarto – Ancora una tripla, ancora neroarancio! Capitan Barrile fa malissimo ad Avellino. 16-25

2° Quarto – Fallo su Sousa che va in lunetta: 1/2. 16-22

Fine 1° Quarto! – Inizio perfetto per la Pallacanestro Viola che gestisce l’impeto di Avellino e risponde a suon di bombe dalla distanza: Salvatore Genovese già a 11 punti, Yande Fall preziosissimo con 6 rimbalzi difensivi. Monina principale minaccia per Avellino con 8 punti all’attivo.

1° Quarto – TOTO’ GENOVESE! ALTRA TRIPLA, MAMMA MIA! 15-22

1° Quarto – Riccio in lunetta, secondo fallo per Gobbato che esce: 1/2 ai liberi. 15-19

1° Quarto – Fofo Barrile! Due punti, la Pallacanestro Viola gestisce bene il vantaggio. 14-19

1° Quarto – Dopo tanti errori al tiro, Monina sceglie la specialità della casa: 2 nel pitturato con fallo. Dentro anche il libero, gioco da 3 punti per il centro irpino. 14-17

1° Quarto – Gobbato in lunetta: 1/2. 11-17

1° Quarto – Adesso è un bombardamento! Anche Gobbato da 3! 11-16

1° Quarto – Tripla di capitan Barrile! Fa malissimo dalla distanza la squadra di coach Bolignano. 11-13

1° Quarto – Monina, sempre una spina nel fianco: 2 punti e controsorpasso Avellino. 11-10

1° Quarto – Ancora Genovese! Seconda tripla della serata e sorpasso Viola! 9-10

1° Quarto – Palleggio, arresto e tiro per Valerio Costa: 2 punti. Risponde Genovese, sempre da 2. 9-7

1° Quarto – Monina subisce fallo e va in lunetta: 1/2. 7-5

1° Quarto – Tripla di Genovese!!! 6-5

1° Quarto – Costa per Sousa, 2 punti. 6-2

1° Quarto – Mascherpa accorcia da 2. 4-2

1° Quarto – Azione quasi in fotocopia: sbaglia Marra da 3, rimbalzo di Monina che serve ancora Marra, 2 punti. 4-0

1° Quarto – Respinto il tiro di Marra, rimbalzo di Monina e 2 punti. 2-0

1° Quarto – Palla a 2, si parte!

17:45 – La Pallacanestro Viola ha la prima chance di chiudere la serie e archiviare il discorso salvezza. I neroarancio arrivano alla prima delle due trasferte ad Avellino forti del doppio successo ottenuto al PalaCalafiore: una sola vittoria li separa dalla conferma della categoria. Successo che potrebbe coincidere con la prima vittoria in trasferta della stagione. I ragazzi di coach Bolignano infatti, non hanno mai vinto lontani da Reggio Calabria.