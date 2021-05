Simone Inzaghi, niente “aiuto” al fratello Filippo: Lazio e Torino pareggiano, il Benevento è in Serie B

18 Maggio 2021 22:45

Lazio e Torino fanno 0-0 nel recupero: Immobile sbaglia un rigore nel finale, i granata si salvano e certificano la retrocessione in Serie B del Benevento

C’è anche la terza squadra in Serie B: il Benevento. Dopo un solo anno, i campani tornano in cadetteria insieme al Crotone e al Parma. L’ufficialità è da poco arrivata, in seguito al pari tra Lazio e Torino nel recupero che permette ai granata di ottenere la salvezza matematica. Non arriva dunque “l’aiuto” di Simone Inzaghi al fratello Filippo, nonostante il possibile vantaggio biancoceleste a sette minuti dal termine sfumato a causa del rigore fallito da Immobile.

CLASSIFICA SERIE A

INTER 88 ATALANTA 78 MILAN 76 NAPOLI 76 JUVENTUS 75 LAZIO 68 ROMA 61 SASSUOLO 59 SAMPDORIA 49 VERONA 43 BOLOGNA 40 UDINESE 40 FIORENTINA 39 GENOA 39 SPEZIA 38 CAGLIARI 37 TORINO 36 BENEVENTO 32 (R) CROTONE 22 (R) PARMA 20 (R)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A