Serie A, l’arbitro reggino Massara ancora protagonista: sarà assistente in Sassuolo-Lazio

21 Maggio 2021 16:22

Gaetano Massara aveva già segnato la sua prima presenza in Serie A dirigendo, sempre da assistente, l’incontro fra Fiorentina e Spezia

L’ultima gara della stagione in Serie A si avvicina e per il pubblico sportivo di Reggio Calabria ci sarà una partita da seguire con particolare attenzione. La gara del Mapei Stadium infatti, in programma domenica 23 maggio alle 20.45, Sassuolo-Lazio, vedrà protagonista l’assistente Gaetano Massara. L’arbitro reggino sarà guardalinee nel match diretto dal sign. Prontera.

Gaetano Massara aveva già segnato la sua prima presenza nel massimo campionato di calcio italiano dirigendo, sempre da assistente, l’incontro fra Fiorentina e Spezia, valevole per la 23ª giornata di Serie A. Quella del prossimo weekend sarà una nuova importante esperienza, oltre che un grande riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni.