Il reggino Emilio Buttaro presenterà il Columbus international award

20 Maggio 2021 16:00

Il giornalista reggino Emilio Buttaro sarà il conduttore del “Columbus International Award”, un evento internazionale dedicato a Cristoforo Colombo. Il grande navigatore ed esploratore a 515 anni dalla sua scomparsa verrà celebrato attraverso una tavola rotonda durante la quale saranno anche assegnati riconoscimenti a personalità italiane capaci di distinguersi come ambasciatori della cultura e del made in Italy nel mondo. Il Columbus è in programma sabato 22 maggio alle 16 (ora italiana) in diretta streaming. All’iniziativa, organizzata grazie alla fattiva collaborazione dello Staff di Fondazione ITALY e di DOVE – Dove Vivo all’Estero, degli Ambasciatori DOVE, con il fondamentale aiuto del Co-produttore Dott.ssa Maria Rosa Borsetti, insieme a MaMa communication e a numerosi media partners Internazionali, prenderanno parte autorità governative, associazioni internazionali in rappresentanza di Italia, Spagna, Stati Uniti, America Latina e Caraibi ed ancora fondazioni italiane e straniere. Per il collega Buttaro conduttore di eventi nazionali e da anni impegnato per gli italiani all’estero un’altra grande soddisfazione professionale. Il giornalista reggino è stato collaboratore di diverse testate per i nostri connazionali oltre frontiera e da alcuni anni corrisponde con il quotidiano sudamericano “La Voce d’Italia” occupandosi principalmente di spettacolo e sport. Da qualche mese il collega Emilio è stato nominato “Ambasciatore per il giornalismo in Italia di DOVE – Dove Vivo all’estero e Fondazione ITALY. “Cercheremo di far rivivere il mito di Cristoforo Colombo – ha spiegato Emilio – attraverso un viaggio che toccherà davvero tanti Paesi celebrando alcuni simboli della genialità italiana”. E per l’ideatore del “Columbus International Award” dott. Massimiliano Ferrara, fondatore e presidente di Fondazione “ITALY” nonché referente del portale “DOVE – Dove Vivo all’Estero” sarà l’occasione anche “per porre l’Italia al centro di un nuovo processo di visione e innovazione, di futuro e disviluppo grazie anche all’impegno quotidiano profuso da molte associazioni e personalità italiane nel mondo. Di certo – ha proseguito Ferrara – una strada concreta per ricordare il grande esploratore e navigatore italiano e condividere la sua enorme importanza storico-mediatica”. Numerosi i collegamenti previsti durante l’appuntamento di sabato per un’iniziativa che si avvale anche di diversi partners stranieri (8 americani, 3 spagnoli e 2 cubani). Ben 26 i media partners internazionali del Columbus. E’ possibile seguire l’evento in diretta streaming sui canali Facebook e You Tube di “DOVE – Dove Vivo all’Estero”.