Insulti omofobi di un docente a Messina, tra riflessioni e fake news. Il Prof. Caroniti: “voci false sul mio conto, chi mi conosce sa che non sarei in grado di offendere nessuno”

Il Professore Dario Caroniti è stato accusato ingiustamente di essere il docente reo di aver insultato il ragazzo bisessuale: le sue riflessioni sul Ddl Zan e un racconto della sua giovinezza

Ha fatto scalpore la vicenda di un docente dell’Università di Messina che avrebbe insultato su Facebook uno studente 24enne con orientamenti bisessuali, dopo che aveva pubblicato una riflessione sul “cat-calling”. Il rettore Salvatore Cuzzocrea con una nota ha preso subito le distanze dalle parole del docente, la cui identità comunque non è stata resa nota. Questo ha generato il susseguirsi di alcune falsità, che hanno toccato da vicino anche il Professore Dario Caroniti. “Sono stato letteralmente travolto dagli auguri degli amici di fb. Molti sono stati senz’altro sinceri e a me assai graditi e ringrazio tutti di cuore. Mi domando però se tra questi “amici” non vi sia anche chi, in questi giorni, abbia messo in giro la voce che sia giusto io il docente dell’università di Messina che avrebbe pubblicamente e ripetutamente offeso un ragazzo di 26 anni su chat che si occupavano di cat calling”. Quando oggi una persona me lo ha riferito stavo arrivando a terra per le risate. Poi però ho iniziato a riflettere, pensando che qualcuno potesse credermi capace di fare una cosa del genere. A parte che il significato di questo termine, “fischiare ai gatti”, l’ho appreso solo l’altro ieri”, scrive un post pubblicato su Facebook.

Il Prof. Caroniti è estranea alla vicenda e quanto circolato negli ultimi giorni lo ha particolarmente scosso: “a parte che il reo, secondo la denuncia, militava in una “associazione di sinistra”, e chi mi conosce anche sommariamente sa bene che sarebbe più facile che il sole sorga a Ovest che io diventi di sinistra, anche solo di una delle sue associazioni. La cosa che mi sorprende e, debbo aggiungere, mi fa male, è pensare che qualcuno che mi conosce possa credere, anche solo per ipotesi, che io abbia offeso una persona con degli insulti”, si difende. “Ogni persona, indipendentemente da chi sia, dalla sua cultura, dalle sue scelte, addirittura dai comportamenti e persino dai reati che possa avere compiuto, è per me fatta a immagine e somiglianza di Dio – prosegue – . Non riuscirei a offenderla neppure nel corso di una lite, al massimo potrei dare del cretino o del pazzo, e vi assicuro che, dopo averlo fatto, dopo che queste parole mi siano in qualche modo sfuggite per la rabbia, ho letteralmente bisogno di chiedere scusa e di avere il perdono della persona offesa. Al credo cattolico si aggiunge una educazione borghese vecchio stampo: mia madre e anche mio zio mi rimproveravano in modo severo se avessi usato una cattiva parola. Anche una semplice imprecazione come mizzica era proibita. Un giorno mio padre e mia madre mi sequestrano un libretto a fumetti del comandante Mark, perché si intitolava “la montagna maledetta”. Pure maledetta era impronunciabile. Se poi penso che io avrei, secondo questi “amici” offeso il ragazzo perché persona omosessuale, mi vengono letteralmente i brividi”.

La vicenda porta il Professore del dipartimento di Scienze politiche e giuridiche ad una più profonda riflessione. Un viaggio indietro nel tempo per ricordare un caro conoscente ed affrontare l’argomento della proposta di legge Zan contro l’omofobia: “ricordo molti anni fa un amico, che purtroppo non c’è più. Eravamo seduti intorno a un divano e mi raccontò di quando a 10 anni provò per la prima volta a togliersi la vita, bevendo un bicchiere d’acqua pieno di naftalina. Ricordo con le lacrime il suo sguardo e le parole che descrivevano quella sostanza biancastra che galleggiava nel bicchiere. Pensavo a tutte le volte che amici comuni lo avevano preso in giro perché effeminato, le rime offensive che gli dedicavano, la sofferenza che dovevano avergli dato e pensavo che anche io in qualche modo avrei contribuito con risatine o battute inopportune a rendergli la vita ancora più triste. Non ho però mai pensato, ancora di più oggi, che la soluzione sarebbe stata inserire un reato che le punisse. Per due motivi, non estendere inutilmente il livello di sofferenza, ma soprattutto non introdurre misure non solo inefficaci, ma che non potrebbero che aggravare il fenomeno. Se tu a un ragazzo che insulta o deride per strada un altro dici che quel suo comportamento è un reato penale, pensi davvero che lui non lo farà più? O piuttosto lo ripeterà quanto prima, proprio perché proibito, esattamente perché condannato da quell’ordine di cose che lui rifiuta e contrasta in quanto adolescente o semplicemente perché immaturo? Quanto invece a questo docente, a me lo sottolineo totalmente estraneo e distante, per prima cosa bisognerà valutare le circostanziare i fatti. Poi, se verrà appurato un reato come le offese e i comportamenti persecutori dei quali è accusato, allora non saremmo davanti dell’adolescente bullo o teppistello, ma a persona che ha sbagliato in modo grave e che andrebbe quindi punita severamente, anche perché avrebbe tradito la sua missione di insegnante”.