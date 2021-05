“Il Ponte sullo Stretto si farà!”, la carica dell’ex sindaco di Catania Enzo Bianco: “La strada è segnata”

8 Maggio 2021 22:12

L’ex sindaco di Catania Enzo Bianco è intervenuto nuovamente in merito al tema Ponte sullo Stretto

L’ex sindaco di Catania Enzo Bianco si dice fortemente ottimista in merito alla realizzazione del Ponte sullo Stretto. Più volte in questi giorni si è espresso circa la costruzione di un’opera su cui si è tornato a parlare con insistenza alla luce di una forte determinazione da parte di più partiti all’interno del Parlamento, anche di quelli ideologicamente e storicamente contrari, come dimostra la firma del documento di ieri a Villa San Giovanni. Questo l’intervento integrale su Facebook di Enzo Bianco.