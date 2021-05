Ponte sullo Stretto, Faraone: “serve al Paese e si può realizzare in tempi stretti”

4 Maggio 2021 11:15

Ponte sullo Stretto, le parole di Davide Faraone presidente dei senatori di Italia Viva

“Un governo che investe sulla crescita non puo’ che prendere una posizione chiara a favore del Ponte“. Davide Faraone, presidente dei senatori di Italia Viva, il giorno dopo il parere positivo all’opera della commissione di tecnici istituita dal ministero per le Infrastrutture, in una intervista a Repubblica invita il governo a schierarsi. “Con questo documento – dice – e’ ora assodato che il Ponte serve al Paese e che si puo’ realizzare in tempi stretti. Questa puo’ e deve essere la legislatura in cui si posa la prima pietra di questa fondamentale opera”. “Auspico – dice Faraone – che il governo affermi con chiarezza la sua posizione, lo chiedero’ al premier Draghi e al ministro Giovannini. In ogni caso si esprimera’ il Parlamento e mai come quest’anno vedo una maggioranza ampia a favore del Ponte. Persino i 5Stelle si erano rimessi all’esito del lavoro della commissione di tecnici, pur propendendo per la soluzione del tunnel che invece e’ stata sostanzialmente scartata. Ora bisogna solo accelerare“. Il presidente dei senatori di Italia Viva risponde anche alle obiezioni che giungono da ambientalisti ed esponenti di sinistra e cioe’ che in un Mezzogiorno cosi’ indietro sul piano infrastrutturale ci sono altre opere prioritarie. “Le altre opere – sottolinea – le abbiamo gia’ messe nel Recovery a partire dall’alta velocita’ anche in Sicilia, fino a Palermo e ad Augusta e altre le sbloccheremo grazie alla sburocratizzazione, a cominciare dalle strade provinciali. Senza il Ponte l’alta velocita’ si ferma a Reggio Calabria. Senza il Ponte l’alta velocita’ e’ un’incompiuta. Senza contare che siamo di fronte a una infrastruttura fondamentale per il rilancio dell’economia di un’intera area del Paese, diventeremo piattaforma logistica alternativa a Rotterdam: a fronte di costi fra i 6 e gli otto miliardi, avremmo guadagni stimati in 50 miliardi in sei anni. E daremmo lavoro a piu’ 15 mila persone“. Sulle risorse da destinare alla costruzione del Ponte sullo Stretto, Faraone indica due strade: “Ci sono due strade possibili. La prima e’ quella di intervenire con risorse statali, anche liberate dal dirottamento sul Recovery di ingenti stanziamenti per altre opere. Un’altra ipotesi e’ il project financing: i privati si sobbarcano l’onere della costruzione in cambio degli introiti dei pedaggi. L’importante e’ che si garantiscano sicurezza e legalita’. Ma siamo in condizione di evitare le infiltrazioni della criminalita’ organizzata, le esperienze di Expo o della ricostruzione del ponte di Genova lo dimostrano. Superiamo il pregiudizio che le opere al Sud non si possono fare perche’ c’e’ la mafia, altrimenti siamo condannati a un doppio stato di arretratezza, culturale ed economica. Il Ponte si puo’ fare, si fara’: e’ un successo. Il resto viene dopo“. (Dire)