La Reggina è anche al Giro d’Italia: sullo sterrato di Campo Felice spunta un plaid amaranto che fa il giro del mondo in TV [FOTO]

16 Maggio 2021 22:09

Nella tappa odierna del Giro d’Italia a Campo Felice spunta in mondovisione un plaid della Reggina: Reggio Calabria e la squadra amaranto sono ovunque

Reggina e Reggio Calabria ovunque, in ogni angolo d’Italia, d’Europa e del mondo. Oggi il calcio si mischia al ciclismo, altro sport storicamente amato dagli italiani e anche da tanti reggini. Il motivo? Durante la tappa odierna del Giro d’Italia, con arrivo sullo sterrato delle piste da sci di Campo Felice, in Abbruzzo – vinta dal campione colombiano Egan Bernal – è spuntato in tv il plaid del club amaranto, che un tifoso ai bordi della strada ha felicemente e orgogliosamente esposto in modo che la tv potesse inquadrarlo. E così è stato: le telecamere fisse del traguardo hanno infatti immortalato l’uomo e il logo della Reggina in bella vista, che non solo gli italiani avranno notato. A seguire la tappa, infatti, anche svariati milioni colombiani, pazzi del proprio connazionale Egan Bernal già vincitore del Tour de France 2019, i belgi che tifano per Evenepoel, i russi per Vlasov oltre agli appassionati di ciclismo di tutto il mondo.