Vaccini agli Over 80, la classifica delle Regioni: per Calabria e Sicilia retrocessione diretta [GRAFICA]

4 Maggio 2021 12:00

La speciale classifica delle Regioni per quanto riguarda i vaccinati per fasce d’età: tra i più anziani, le peggiori sono Calabria e Sicilia

Se ci si giocasse la salvezza in un campionato di calcio, la situazione sarebbe già di per sé preoccupante. In questo caso, pur trattandosi di ritardi, è una questione ancora più seria. Si parla di vaccini anti-Covid somministrati in Italia agli Over 80, la fascia di età più esposta a gravi complicanze in caso di contagio. Al netto della percentuale delle somministrazioni totali Regione per Regione analizzata su queste pagine ieri, che non metteva Calabria e Sicilia all’ultimo posto, la speciale classifica sulle vaccinazioni agli ultraottuagenari evidenzia invece un triste penultimo e ultimo posto per le due aree più a Sud della penisola.

A sottolinearlo, tramite dei grafici, è il Corriere della Sera, che mette in luce il percorso a due velocità dell’Italia. Ci sono Regioni come il Lazio che a breve inizieranno le vaccinazioni per i 55enni, altre invece come Calabria, Sicilia, Campania e Sardegna che devono completare le fasce d’età più a rischio. In Calabria sono ancora 50 mila gli anziani in attesa della prima dose, mentre in Sicilia oltre 120 mila. In termini percentuali, la punta dello stivale conta il 70,2% dei vaccinati Over 80 con la prima dose sul totale della fascia anagrafica del territorio, mentre l’isola il 69,3%. Stesso discorso per la fascia 70-79 anni, con una percentuale rispettivamente del 49,8% e del 49,7%. Diverso è il discorso per la fascia 60-69 anni: con il 38,6% e il 36,2%, Calabria e Sicilia sono rispettivamente ottava e nona.

Serve accelerare ancora, ma le premesse – guardando gli ultimi giorni – sono confortanti. L’Italia sta cominciando a viaggiare in maniera più veloce, come dimostra il superamento delle 500 mila somministrazioni nei giorni scorsi. In Calabria e Sicilia, i vax-day hanno sicuramente dato una mano, ma occorre adesso allinearsi alla media delle altre Regioni, per quanto riguarda gli anziani, e mettere al sicuro le fasce più a rischio, quelle che maggiormente determinano le riaperture e il ritorno alla normalità. Di seguito i tre grafici illustrativi.