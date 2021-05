Coronavirus, il “reale” numero dei vaccinati Regione per Regione: Calabria e Sicilia non sono fanalino di coda [DATI]

3 Maggio 2021 17:08

Qual è il numero “reale” dei vaccinati in Italia Regione per Regione? La speciale classifica: Calabria e Sicilia non sono fanalino di coda

Negli ultimi giorni il numero di dosi di vaccino anti-Covid somministrato agli italiani è aumentato sensibilmente, raggiungendo e superando le 500 mila somministrazioni. Un numero importante, più volte annunciato da Figliuolo nelle scorse settimane, e che sicuramente potrà aumentare ancora in futuro, con l’arrivo di nuove dosi, permettendo nel più breve tempo possibile l’immunità di gregge.

Ma qual è il numero “reale” di persone vaccinate in Italia in rapporto alla popolazione? Ovvero prendendo in considerazione il riferimento di soggetti che hanno ad oggi diritto, cioè gli Over 16. Così facendo, il cerchio si restringe, e aumenta quindi la percentuale di persone vaccinate rispetto a quella che conosciamo ufficialmente, che invece tiene conto della popolazione totale. Il grafico in evidenza dell’articolo, elaborato dal dott. Luca Fusaro, tiene in considerazione dunque 51.126.679, stima popolazione residente al 1° gennaio 2021 e conteggiata eliminando i soggetti di età uguale o superiore a 16 anni. Ne consegue un totale di vaccinazioni complete – con prima e seconda dose – pari a 6.162.695 (3 maggio ore 04:10).

In questa speciale classifica, pur trovandosi nei bassifondi, Calabria e Sicilia non sono fanalino di coda. La punta dello stivale conta il 10,37% dei vaccinati, l’isola invece l’11,06. Al primo posto comanda il Molise con il 16,46%, l’ultima piazza è della Provincia Autonoma di Trento con il 9,10.