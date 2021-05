Il miglior artista dello zucchero del mondo nel 2020 Davide Malizia, impegnato in un corso su torte e dolci a Reggio Calabria

5 Maggio 2021 17:40

Il primo italiano vincitore del sucre d’or, miglior artista dello zucchero del mondo, Davide Malizia a Reggio Calabria per la formazione presso la scuola Conpait

“Chi non si forma si ferma” così esordisce Angelo Musolino presidente Nazionale della Confederazione Pasticceri Italiani , impegnata in questi giorni con un corso su torte e dolci a trancio presso la scuola Conpait di Reggio Calabria. Docente pluripremiato Davide Malizia, miglior artista dello zucchero del mondo nel 2020, illustrerà nei due giorni di corso ai 12 allievi provenenti da tutt’Italia i segreti per realizzare deliziose torte e dolci a trancio con tecniche moderne e utilizzando per l’occasione anche ingredienti del territorio. Tra questi non poteva mancare il principe mondiale degli agrumi presente in una delle preparazioni. “Avvicinarsi alla formazione Conpait significa far parte di un mondo che ha come obiettivo la promozione e la valorizzazione della pasticceria e gelateria artigianale”, commenta Davide Destefano responsabile nazionale Conpait Gelato “ e tutto prescinde dalla formazione indispensabile per valorizzare la propria professionalità . “Golosissimo il dolce dedicato alla scuola con l’inserimento del bergamotto di Reggio Calabria” .

Regno delle Due Sicilie

una torta golosissima così composta: una deliziosa frolla di vaniglia sovrastata da un sottile strato di confettura di albicocche ,un biscuit pistacchio arricchito da una composta di pere profumate al bergamotto di Reggio Calabria e a chiusura una delicata chantilly al pralinato di mandorla. Il futuro dei giovani dipende dalla loro capacità di aggiornarsi, apprendere nuove competenze, stare al passo con le continue trasformazioni del mercato la conoscenza degli ingredienti e della tecnologia.