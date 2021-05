Il Messina Vinyl Fest torna per la sua seconda edizione al Retronouveau

21 Maggio 2021 11:12

Il Messina Vinyl Fest torna per la seconda volta nello storico live club messinese famoso in tutto il sud Italia, il Retronouveau, Via Croce Rossa 33. Dopo il grande successo della scorsa edizione e per scaglionare il più possibile la presenza del pubblico, rispettando così il rispetto delle attuali normative anticovid, si è deciso di dedicare a questa seconda edizione una giornata intera, domenica 13 giugno, dalle ore 10.00 alle ore 20.30 con ingresso libero. Il festival sarà, come sempre e anche questa volta, predisposto in due aree: una per l’esposizione di dischi in vinile, CD, oltre che libri, memorabilia e tutto quanto ruota attorno al colorato mondo della musica registrata; e quella esterna dedicata alla consolle con 8 ore di DJ SET NON STOP, diretta da un gruppo di DJ messinesi e non, all’area bar con i servizi di food & beverage. In questa occasione ci saranno nuovi venditori ed espositori rispetto alla passata edizione andando così incontro alle esigenze del pubblico che potrà trovare un’ampia varietà di materiale esposto. Immancabili i libri della libreria Colapesce, gli oggetti originali de La Vecchia Soffitta, il pescato del giorno di Therealvinylpusher ed i poster di Max Comix. L’evento sarà seguito in diretta radiofonica da RadioStreet Messina con la conduzione di Manuela Smeriglio. Tra i dj ospiti della giornata: Blumarina; Davide Patania; Misterstereo8; Morgan Maugeri; Emanuele Betto; Alfredo Reni; Antonio Zanghì ed altri ancora verranno successivamente annunciati. Gli spazi espositivi saranno aperti a professionisti del settore ed espositori amatoriali, ma saranno soprattutto benvenuti tutti gli appassionati che vorranno vendere o scambiare i propri dischi (previa prenotazione). Francesco Bonaccorso, l’organizzatore dell’evento e punto di riferimento per gli appassionati dichiara “Il 13 giugno non prendete impegni. La passione per il disco unisce la gente e il Messina Vinyl Fest vuole essere una vera e propria festa, e non una fiera statica e polverosa. Nelle giornate del festival potrete acquistare, scambiare e vendere i vostri dischi, e avrete l’occasione di incontrare persone che condividono la Vostra stessa passione per la musica, bevendo un drink ed ascoltando un bel dj set.”