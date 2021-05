Reggio Calabria: il maresciallo capo Davide Lombardo lascia il Comando Stazione Carabinieri di Bagnara dopo 7 anni [VIDEO]

11 Maggio 2021 09:40

Oggi il Maresciallo Capo Davide Lombardo lascia il Comando della Stazione Carabinieri di Bagnara Calabra, dopo una sobria cerimonia di commiato presso il Comando Provinciale di Reggio Calabria. Il sentito ringraziamento di tutto il Comando Provinciale ad un Comandante di Stazione che si è distinto per senso del dovere e attaccamento ai valori dell’Arma in quattordici anni di servizio nel comprensorio reggino, dove ha comandato prima la Stazione di San Roberto e, negli ultimi 7 anni, il Comando di Bagnara Calabra. L’augurio di sempre maggiori successi nel nuovo impegnativo Comando Stazione che raggiungerà nei prossimi giorni in altra area calabrese.