Caso Gregoretti, il Gup: “non luogo a procedere per Salvini perchè il fatto non sussiste”

14 Maggio 2021 12:46

Caso Gregoretti, le parole del legale di Matteo Salvini Giulia Bongiorno

Il Gup di Catania ha disposto il non luogo a procedere per Matteo Salvini nel processo Gregoretti “perche’ il fatto non sussiste“. Salvini, assistito dalla sua legale Giulia Bongiorno era presente in aula.

Caso Gregoretti, Salvini: “nessun sequestro qui, nè a Palermo”

“Sono tranquillo, se non esiste sequestro a Catania, non capisco perchè debba esistere sequestro a Palermo. Questo giudice ha approfondito, ha studiato, ha lavorato, e si e’ preso sue responsabilità. Altri scelgono vie più’ comode“. Cosi’ Matteo Salvini a Catania dopo le sentenza di non luogo a procedere nel caso Gregoretti. L’ex ministro dell’Interno e’ stato rinviato a giudizio a Palermo per i ritardi nello sbarco di migranti dall’Open Arms. La prima udienza del processo e’ stata fissata per il prossimo 15 settembre.