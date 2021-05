Simy inguaia il Benevento: il Crotone pareggia al 93′, campani ad un passo dalla Serie B [CLASSIFICA]

16 Maggio 2021 17:06

Il Crotone trova il pari in pieno recupero e inguaia il Benevento: il solito Simy risponde a Lapadula. I risultati e la classifica aggiornata

Si va delineando anche la 37ª e penultima giornata di Serie A. Dopo le gare di ieri, tra cui il derby d’Italia e quello della capitale, altre partite importanti si sono disputate nel pomeriggio odierno in ottica Champions e salvezza. Vittoria in trasferta del Napoli a Firenze: Insigne e un autogol di Venuti lanciano gli azzurri al Franchi e tornano al terzo posto, facendo nuovamente scivolare la Juve in quinta posizione. Ultima giornata decisiva. Stesso discorso in coda, con l’autentica beffa ai danni del Benevento compiuta dal Crotone: il solito Simy al 94′ risponde a Lapadula e per i campani la Serie B è adesso vicinissima. Tre i punti di distanza dei ragazzi di Inzaghi dal Torino, che in settimana gioca il recupero in casa della Lazio. In caso di pari all’Olimpico, è retrocessione matematica per i giallorossi. In caso di sconfitta, invece, Benevento costretto a vincere all’ultima giornata proprio a Torino. Di seguito il programma completo con i risultati, la classifica aggiornata e la marcatori.

RISULTATI 37ª GIORNATA SERIE A

SABATO 15 MAGGIO

Ore 15:00

Genoa-Atalanta 3-4 (9′ Zapata; 26′ Malinovski; 44′ Gosens; 41′, 84′ Shomurodov; 51′ Pasalic; 67′ rig. Pandev)

Spezia-Torino 4-1 (19′ Saponara; 41′ rig., 74′ Nzola; rig. 54′ Belotti; 84′ Erlic )

18:00

Juventus-Inter 3-2 (24′ Cristiano Ronaldo; 35′ rig. Lukaku; 45’+3 Cuadrado; 85′ aut. Chiellini; 87′ rig. Cuadrado)

Ore 20:45

Roma-Lazio 2-0 (42′ Mkhitaryan; 78′ Pedro)

DOMENICA 16 MAGGIO

Ore 12:30

Fiorentina-Napoli 0-2 (56′ Insigne, 67′ aut. Venuti)

Ore 15:00

Benevento-Crotone 1-1 (13′ Lapadula, 93′ Simy)

Udinese-Sampdoria 0-1 (88′ Quagliarella)

Ore 18:00

Parma-Sassuolo

Ore 20:45

Milan-Cagliari

LUNEDI’ 17 MAGGIO

Ore 20:45

Verona-Bologna

CLASSIFICA SERIE A

INTER 88 ATALANTA 78 NAPOLI 76 MILAN 75 JUVENTUS 75 LAZIO 67 ROMA 61 SASSUOLO 56 SAMPDORIA 49 VERONA 43 BOLOGNA 40 UDINESE 40 FIORENTINA 39 GENOA 39 SPEZIA 38 CAGLIARI 36 TORINO 35 BENEVENTO 32 CROTONE 22 (R) PARMA 20 (R)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A