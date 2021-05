Morte giudice Giuseppe Viola, il cordoglio espresso dalla Reggina

28 Maggio 2021 13:06

Il cordoglio espresso dalla Reggina in merito alla morte del giudice Giuseppe Viola

“Il Presidente Luca Gallo e la Reggina, in tutte le sue componenti, esprimono profonda commozione per la scomparsa del giudice Giuseppe Viola, padre naturale del ‘Mito Viola‘. Possa giungere alla sua famiglia e alla comunità neroarancio il nostro più sincero cordoglio”. Questo il cordoglio espresso dalla Reggina, sul proprio sito ufficiale, in merito alla morte del giudice Giuseppe Viola.