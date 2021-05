Il Comune di Milazzo patrocina il Film Festival

6 Maggio 2021 14:14

Il comune di Milazzo patrocina il “Milazzo film festival 2021”. Per il sindaco: “sarà il simbolo della ripartenza”

La nuova edizione del Milazzo Film Festival prende forma. Dopo l’apertura delle candidature al Concorso Internazionale di Cortometraggi, sono oltre 60 i filmmaker che, da 14 nazioni diverse, hanno inviato finora la loro opera. “È una soddisfazione immensa aver ricevuto questa attenzione e interesse da parte di così tanti autori italiani ed esteri – ha affermato Marco Vitale, presidente dell’Associazione “L’Altra Milazzo” organizzatrice del Festival – Anche la città ha risposto con entusiasmo all’annuncio della nuova edizione della kermesse e l’Amministrazione comunale ha manifestato da subito la voglia di esserci e supportare l’evento”. Il Milazzo Film Festival ha già ricevuto, infatti, il Patrocinio del Comune di Milazzo. «Siamo ben lieti come Amministrazione di supportare una iniziativa che ritorna a distanza di alcuni anni e sono certo potrà rappresentare un simbolo della ripartenza dopo questa difficile fase della pandemia – ha dichiarato il sindaco Pippo Midili – Sono certo che avremo produzioni qualificate in concorso e Milazzo potrà mostrare la propria immagine di città accogliente, con la sua offerta culturale e turistica”. Nel frattempo, il direttivo dell’Associazione “L’Altra Milazzo” ha nominato Antonio Napoli presidente del Comitato Organizzativo nel quale stanno confluendo numerose e valide collaborazioni. Il Comitato si occuperà di tutte le fasi realizzative dell’evento e della selezione dei cortometraggi che saranno ammessi al Concorso. Tra meno di due settimane (il 15 maggio), infatti, si chiuderanno le candidature. Entro metà giugno, dunque, saranno annunciate le nomination al Festival e il programma completo delle quattro serate, quest’ultimo in buona parte già definito.