Definanziamento MMS, Catalfamo: “Reggio Calabria non può permetterselo, al lavoro per trovare una soluzione”

4 Maggio 2021 21:48

Il chiarimento dell’assessore ai Trasporti della Regione Calabria Domenica Catalfamo in merito al possibile definanziamento di 100 milioni di euro relativi al Sistema di mobilità sostenibile della città di Reggio Calabria

“Il Comune di Reggio Calabria, dopo oltre tre anni dalla sottoscrizione della convenzione con la Regione, nelle scorse settimane ha presentato una scheda sintetica dai contenuti tecnici radicalmente diversi, proponendo autobus in corsia riservata ed eliminando totalmente alcune parti di tracciato che, tra l’altro, erano quelle la cui realizzazione avrebbe comportato i maggiori impegni economici”. È quanto precisa l’assessore ai Trasporti della Regione Calabria Domenica Catalfamo in merito al possibile definanziamento di 100 milioni di euro relativi al Sistema di mobilità sostenibile della città di Reggio Calabria che ha generato le polemiche dei capigruppo di maggioranza del Consiglio comunale.

“Alla base della revoca – aggiunge l’Ing. Catalfamo – ci sono solo motivazioni di carattere tecnico. La Regione proprio per scongiurare la perdita di un ingente finanziamento del Comune di Reggio Calabria, tramite i dipartimenti Programmazione e Infrastrutture, sta lavorando intensamente per individuare una soluzione alternativa che sia ammissibile rispetto ai criteri imposti dalla normativa europea. Una soluzione che, nei prossimi giorni, sarà prospettata al Comune di Reggio Calabria per la necessaria condivisione, attraverso l’attivazione di un tavolo per l’individuazione del percorso più celere per scongiurare un definanziamento che Reggio e la Regione Calabria – conclude – non possono assolutamente permettersi”.