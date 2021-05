Ex Reggina, rumors Toscano: sondaggio del Bari per la prossima stagione

4 Maggio 2021 18:10

Ex Reggina, indiscrezione da Bari: i galletti pensano a Mimmo Toscano per la prossima stagione

Pochi verdetti hanno per ora emanato i primi due campionati professionisti di calcio, Serie A e B, mentre la C ha già incoronato le prime tre promosse (Como, Perugia, Ternana) ed è in attesa di completare il quadro con la quarta dopo la disputa dei playoff. Tra le squadre coinvolte c’è anche il Bari, che pure quest’anno ha disatteso le aspettative, facendo addirittura peggio dello scorso anno con l’arrivo al quarto posto. A prescindere da come andrà la stagione, alte sono le probabilità che le strade con Auteri (richiamato in panchina dopo la breve parentesi Carrera) si separino.

E, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, la società biancorossa avrebbe anche fatto un sondaggio per Mimmo Toscano come possibile successore il prossimo anno. In caso di fumata bianca, il grande protagonista della promozione della Reggina nella scorsa stagione succederebbe proprio ad uno dei rivali del campionato passato. Toscano trionfò all’andata e al ritorno, Auteri le perse entrambe col Catanzaro. E storico fu l’episodio in cui quest’ultimo non strinse la mano al tecnico amaranto dopo il derby del Ceravolo deciso da Rivas.