Serie C girone C, tutti i verdetti finali e gli accoppiamenti degli spareggi

2 Maggio 2021 22:42

Tutti i verdetti finali e ufficiali del girone C di Serie C con date e accoppiamenti di playoff e playout

La Serie C, oggi, ha emanato i suoi verdetti finali e ufficiali in merito alla regular season. Saranno ora gli spareggi a sancire l’ultima promossa in B e le retrocesse. Per quanto riguarda il girone C, ecco la situazione: la squadra, promossa, quelle qualificate a playoff e playout, le retrocesse. Di seguito classifica finale, verdetti e date e accoppiamenti di playoff e playout.

CLASSIFICA FINALE

TERNANA 90 CATANZARO 68 AVELLINO 68 BARI 63 JUVE STABIA 61 CATANIA 59 PALERMO 53 TERAMO 52 FOGGIA 51 CASERTANA 45 MONOPOLI 41 VITERBESE 40 POTENZA 39 TURRIS 39 VIRTUS FRANCAVILLA 38 VIBONESE 36 PAGANESE 32 BISCEGLIE 30 CAVESE 23 TRAPANI (ESCLUSO)

TUTTI I VERDETTI

PROMOSSA

TERNANA

AI PLAYOFF

CATANZARO

AVELLINO

BARI

JUVE STABIA

CATANIA

PALERMO

TERAMO

FOGGIA

CASERTANA

AI PLAYOUT

PAGANESE

BISCEGLIE

RETROCESSA

CAVESE

DATE E ACCOPPIAMENTI PLAYOFF

FASE PLAY OFF DEL GIRONE

1° Turno-Gara unica

DOMENICA 9 MAGGIO

Juve Stabia-Casertana

Catania-Foggia

Palermo-Teramo

2° Turno – Gara unica MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 2021

FASE PLAY OFF NAZIONALE

1° Turno – Gara di Andata DOMENICA 16 MAGGIO 2021

1° Turno – Gara di Ritorno GIOVEDÌ 20 MAGGIO 2021

2° Turno – Gara di Andata LUNEDÌ 24 MAGGIO 2021

2° Turno – Gara di Ritorno VENERDÌ 28 MAGGIO 2021

FINAL FOUR

Semifinali – Gara di Andata MARTEDÌ 01 GIUGNO 2021

Semifinali – Gara di Ritorno SABATO 05 GIUGNO 2021

Finale – Gara di Andata MERCOLEDÌ 09 GIUGNO 2021

Finale – Gara di Ritorno DOMENICA 13 GIUGNO 2021

DATE E ACCOPPIAMENTI PLAYOUT

PLAY OUT

Gara di Andata

SABATO 15 MAGGIO

Paganese-Bisceglie

Gara di Ritorno

SABATO 22 MAGGIO