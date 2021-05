Inter, è festa grande! I tifosi si riversano in massa a Piazza Duomo tra sciarpe e bandiere [FOTO e VIDEO]

2 Maggio 2021 17:40

L’Inter è di nuovo campione d’Italia dopo 11 anni: festa grande a Piazza Duomo, tifosi euforici tra sciarpe, bandiere e cori

Dopo 11 anni, l’Inter è di nuovo campione d’Italia. Il successo arriva da Sassuolo, dove l’Atalanta non va oltre il pari e regala la matematica ai nerazzurri, a cui è bastato quindi il blitz di ieri a Crotone che ha anche sancito la retrocessione dei rossoblu. E’ Antonio Conte a chiudere l’infinito ciclo Juventus che lui stesso aveva aperto con i colori bianconeri esattamente 10 anni fa. E non si è fatta attendere la festa. Subito dopo il triplice fischio del Mapei Stadium, tantissimi tifosi si sono riversati in massa in Piazza Duomo a Milano tra sciarpe, bandiere e cori: “I campioni dell’Italia siamo noi”, hanno cantato gli Ultras euforici. In alto la FOTOGALLERY con le immagini della festa e in basso un VIDEO.