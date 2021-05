Risultati Serie D girone I, 28ª giornata: prevale il segno X, pari per Acr e Fc Messina. Il derby reggino è della Cittanovese. La nuova classifica

9 Maggio 2021 18:03

Risultati Serie D, tutti gli aggiornamenti della 28ª giornata del girone I: il programma completo con la classifica aggiornata e il prossimo turno

In vetta non vince nessuno ed è un fatto più unico che raro. La 28ª giornata del girone I di Serie D ha detto che, guardando la classifica, la squadra più in alto a vincere è stata il Paternò, 10ª in graduatoria, a dimostrazione di un turno in cui a spiccare è stato il segno X. Pari infatti per la capolista Acr Messina in casa contro il Santa Maria, per l’Fc a Rotonda, per la Gelbison a Licata, per il San Luca a Sant’Agata e per l’Acireale. Le distanze, dunque, rimangono invariate. Il derby reggino è della Cittanovese, che vince in rimonta in casa contro il Roccella. Di seguito il programma completo con tutti i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.

RISULTATI SERIE D GIRONE I 28ª GIORNATA

SABATO 8 MAGGIO

ore 15:00

Rende-Troina 1-0

DOMENICA 9 MAGGIO

ore 15:00

ACR Messina-Santa Maria Cilento 0-0

Acireale-Castrovillari 2-2

Biancavilla-Paternò 0-1

Cittanovese-Roccella 2-1

Licata-Gelbison Cilento 2-2

Rotonda-FC Messina 1-1

S. Agata-San Luca 0-0

POSTICIPATA

Marina di Ragusa-Dattilo

RECUPERI SERIE D GIRONE I

MERCOLEDI’ 12 MAGGIO

ore 16:00

Giornata 16: Cittanovese-Troina

Giornata 26: Licata-Rotonda

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I

ACR MESSINA 60 FC MESSINA 56 GELBISON 54 SAN LUCA 48 ACIREALE 45 ROTONDA 39 DATTILO 39 BIANCAVILLA 38 LICATA 36 PATERNO’ 35 SANTA MARIA 34 CITTANOVESE 33 CASTROVILLARI 31 TROINA 31 RENDE 30 SANT’AGATA 29 MARINA DI RAGUSA 23 ROCCELLA 15

PROSSIMO TURNO SERIE D GIRONE I (29ª GIORNATA)

DOMENICA 16 MAGGIO

ore 16:00

Castrovillari-Cittanovese

Dattilo-S. Agata

FC Messina-AS Acireale

Gelbison Cilento-Rotonda

Paternò-Marina di Ragusa

Roccella-Biancavilla

San Luca-ACR Messina

Santa Maria Cilento-Rende

Troina-Licata