Playoff Serie C, i risultati del primo turno e i nuovi accoppiamenti: avanti il Palermo, il Catania toppa e dice addio

9 Maggio 2021 19:28

Risultati Playoff Serie C: prima giornata di spareggi promozione in terza serie, tutti gli aggiornamenti del primo turno

Si è concluso il primo turno dei playoff di Serie C dopo la conclusione della regular season di domenica scorsa. Non sono mancate le sorprese nelle gare andate in scena nel pomeriggio. Per quanto riguarda il girone C, il Palermo non sbaglia, batte il Teramo col più classico dei risultati e va avanti. Toppa clamorosamente, invece, il Catania, che si fa sconfiggere dal Foggia per 1-3 al Massimino e dice addio ad ogni sogno promozione. Pari tra Juve Stabia e Casertana per 1-1: passano le Vespe. Negli altri gironi, colpi esterni per Grosseto e Juventus Under 23, mentre Albinoleffe e Matelica rispettano le attese e vincono in casa. Di seguito il programma completo con tutti i nuovi accoppiamenti.

SABATO 8 MAGGIO

ore 20:45

Cesena-Mantova 2-1

DOMENICA 9 MAGGIO

ore 15:00

Lecco-Grosseto 1-4

Palermo-Teramo 2-0

ore 17:30

Albinoleffe-Pontedera 1-0

Catania-Foggia 1-3

Juve Stabia-Casertana 1-1

Matelica-Sambenedettese 3-1

Pro Patria-Juventus U23 1-3

POSTICIPATA

Triestina-Virtus Verona

Playoff Serie C: accoppiamenti secondo turno

MERCOLEDI’ 12 MAGGIO (gara unica)

GIRONE A

Pro Vercelli- Juventus U23

Albinoleffe-Grosseto

GIRONE B

Feralpisalò -Da definire

Da definire-Da definire

In attesa di Triestina-Virtus Verona

GIRONE C

Bari-Foggia

Juve Stabia-Palermo

Playoff Serie C: primo turno fase nazionale

Alla fase nazionale, che avrà inizio domenica 16 maggio, partecipano dieci squadre: le sei qualificate dai playoff dei gironi, le tre terze classificate dei tre gironi nella regular season e la migliore quarta tra i tre gironi della regular season.

GARA DI ANDATA: 16 MAGGIO

GARA DI RITORNO: 20 MAGGIO

Da definire -Renate (ritorno a Renate)

Da definire- Sudtirol (ritorno a Bolzano)

Da definire -Avellino (ritorno a Avellino)

Da definire- Modena (ritorno a Modena)

Da definire-Da definire

Playoff Serie C: secondo turno fase nazionale

Al secondo turno entrano in gioco le seconde classificate dei tre gironi.

GARA DI ANDATA: 24 MAGGIO

GARA DI RITORNO: 28 MAGGIO

Da definire- Alessandria (ritorno ad Alessandria)

Da definire- Padova (ritorno a Padova)

Da definire- Catanzaro (ritorno a Catanzaro)

Da definire-Da definire

Seguono poi semifinali e finali. In caso di risultato parità dopo le due sfide verranno disputati supplementari ed eventualmente rigori per decretare la vincitrice. Non conta la posizione in classifica. Queste le date.