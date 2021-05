Reggina-Ascoli, i convocati amaranto: Baroni ne sceglie 24

3 Maggio 2021 16:36

Reggina-Ascoli, la lista ufficiale dei convocati scelta dal tecnico amaranto Marco Baroni per l’insidioso match di domani del Granillo

Partita, ritorno a casa, scarico, rifinitura, partita. Non c’è un attimo di tregua. Rush finale pazzesco in Serie B. La Reggina, dopo il pari di Cremona, accorcia sui playoff e pensa ora di raccogliere il massimo dalle ultime tre. A partire da domani, dall’insidioso match del Granillo contro il lanciatissimo Ascoli (clicca QUI per vedere la partita), in grado sabato di battere la capolista Empoli.

Per questa sfida, il tecnico amaranto Marco Baroni ha scelto 24 calciatori. Ritorna dalla squalifica Montalto, mentre restano fuori i soliti acciaccati Faty, Kingsley e Micovschi, oltre a Situm, che dopo aver riscontrato la positività al Covid venerdì dovrà rimanere in quarantena come rispetto del protocollo. Di seguito la lista ufficiale dei convocati diramata dal sito ufficiale.

Portieri: Guarna, Nicolas, Plizzari.

Difensori: Cionek, Dalle Mura, Delprato, Di Chiara, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bianchi, Chierico, Crimi, Crisetig, Folorunsho, Rivas.

Attaccanti: Bellomo, Denis, Edera, Ménez, Montalto, Orji, Petrelli.

Indisponibili: Faty, Kingsley, Micovschi, Situm.