Lecce-Reggina, i convocati amaranto: 6 assenti per mister Baroni

6 Maggio 2021 16:37

Lecce-Reggina, la lista ufficiale dei convocati amaranto per la sfida di domani al Via del Mare: 22 gli uomini scelti da Baroni

La Reggina è già in viaggio verso Lecce. Dopo il pari interno contro l’Ascoli, solo un giorno di “tregua” e oggi è già vigilia. Si va al Via del Mare, in casa dei giallorossi di Corini che nutrono ancora speranze di promozione diretta. Mister Baroni, per la sfida di domani, ha convocato 22 elementi. Gli assenti sono 6, oltre ai soliti Gasparetto e Rossi. Di seguito la lista ufficiale dei convocati pubblicata sul sito ufficiale.

Portieri: Guarna, Nicolas, Plizzari.

Difensori: Cionek, Dalle Mura, Delprato, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bianchi, Chierico, Crimi, Crisetig, Rivas.

Attaccanti: Bellomo, Denis, Edera, Ménez, Montalto, Orji, Petrelli.

Indisponibili: Faty, Kingsley, Micovschi, Situm. Squalificati: Di Chiara (1), Folorunsho (1).