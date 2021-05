Rotonda-FC Messina, i convocati: c’è Coria. Costantino: “E’ tornato in gruppo giovedì”

8 Maggio 2021 17:30

Rotonda-FC Messina: i convocati: trasferta delicata in terra lucana, Facundo Coria è nei 23 a disposizione di Massimo Costantino

Archiviato il turno di stop, il Football Club Messina è pronto a tornare in campo per il ventottesimo turno del campionato di Serie D. I giallorossi affronteranno domenica (inizio ore 16:00) il Rotonda, che in settimana ha visto l’avvicendamento in panchina tra il dimissionario Davide Boncore ed il neo-tecnico biancoverde Alfonso Pepe. I lucani non scendono in campo da oltre 20 giorni, complici i rinvii delle sfide con Licata ed Acireale, ed occupano l’ottava posizione della graduatoria con 38 punti all’attivo. Il match d’andata sorrise al Rotonda, vittorioso sul neutro del “Biagio Fresina” grazie all’acuto di Ferreira.

In casa peloritana massima concentrazione e buone notizie dallo staff medico, che ha avvallato la convocazione di Facundo Coria alle prese in settimana con alcuni fastidi muscolari. “Naturalmente” ai box i lungodegenti Giovanni Giuffrida e Marco Garetto.

Di seguito la consueta intervista post-rifinitura rilasciata da mister Massimo Costantino all’Ufficio Stampa del club.

Mister, chi non ha vissuto l’ambiente FC Messina in questa settimana, difficilmente può comprendere il grado di concentrazione con cui il match di Rotonda è stato preparato. La gara del “Gianni di Sanzo” è ricca di insidie…

“Abbiamo preparato la partita come si deve, come del resto cerchiamo di fare sempre. Sappiamo che non sarà facile ma proprio per la qualità del lavoro svolto sappiamo di poter fare bene a Rotonda. Dobbiamo e vogliamo fare una grande partita”.

Coria si, Coria no, alla fine l’argentino fa parte dei 23 convocati. Utopistico immaginarlo nell’11 titolare?

“Facundo è tornato in gruppo giovedì, prendendo parte alla partitella. Lo staff medico, a cui va un plauso per aver accorciato i tempi di recupero, ha espresso parere positivo alla convocazione. Il calciatore per noi è molto importante, non voglio sbilanciarmi ma sicuramente sarà molto utile”.

In settimana il Rotonda ha visto le dimissioni di Boncore e l’arrivo di Pepe. Che impatto potrà avere sui biancoverdi?

“Quando c’è un cambio tecnico sicuramente possono esserci situazioni nuove. Noi non possiamo soffermarci su questi aspetti perché la gara è importante e va affrontata al massimo. Il Rotonda fin qui ha ottenuto ottimi risultati ed anche adesso con il nuovo allenatore vorrà proseguire sulla stessa strada, dal canto nostro pensiamo ad affrontare la partita al meglio. Sappiamo che ci daranno filo da torcere”.

I 23 CONVOCATI

Portieri: MARONE Francesco, MONTI Michele, STRINO Massimo;

Difensori: MARCHETTI Domenico, FISSORE Matteo, DA Silva Joao, CASELLA Francesco, RICOSSA Riccardo, PANEBIANCO Antonio, AITA Gabriele, CANGEMI Christian;

Centrocampisti: MARCHETTI Alessandro, PALMA Giuseppe, LODI Francesco, AGNELLI Cristian, CORIA Facundo;

Attaccanti: CARBONARO Paolo, CABALLERO Pablo, PICCIONI Gianmarco, BEVIS Kilian, ARENA Alessandro, MUKIELE Norvin, BIANCO Gabriel.