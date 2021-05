Fc Messina, i convocati di mister Costantino per la gara contro l’Acireale

15 Maggio 2021 17:23

FC Messina-Acireale, i convocati: nessuna defezione per i giallorossi, che affrontano un Acireale in piena corsa play-off

Vigilia di campionato per il Football Club Messina, che domani affronterà tra le mura amiche del “Franco Scoglio” l’Acireale di mister De Sanzo. Granata reduci dal rocambolesco pari interno contro il Castrovillari, che tiene Savanarola e compagni in zona play-off e con una gara ancora da recuperare. Il match di andata sorrise agli etnei, che vinsero 2 a 1 rimontando l’iniziale vantaggio di Arena con le reti di Rizzo e Buffa. In casa peloritana occasione per ritrovare la vittoria dopo il pari di Rotonda, raggiunto con la rete in extremis di Agnelli. Massimo Costantino potrà contare sull’intero gruppo a disposizione, escludendo i lungodegenti Giuffrida e Garetto.

I 23 CONVOCATI:

Portieri: MARONE Francesco, MONTI Michele, STRINO Massimo;

Difensori: MARCHETTI Domenico, FISSORE Matteo, DA. SILVA Joao, CASELLA Francesco, AITA Gabrie, CANGEMI Christian, RICOSSA Riccardo, PANEBIANCO Antonio;

Centrocampisti: LODI Francesco, AGNELLI Cristian, MARCHETTI Alessandro, PALMA Giuseppe, CORIA Facundo;

Attaccanti: CARBONARO Paolo, CABALLERO Pablo, PICCIONI Gianmarco, BEVIS Kilian, ARENA Alessandro, MUKIELE Norvin, BIANCO Gabriel.