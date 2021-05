Reggio Calabria, fiume di acqua potabile scorre in Contrada Bovetto da oltre un anno: “strada ormai dissestata e problemi idrici, nessuno interviene”

3 Maggio 2021 13:46

La segnalazione di un lettore di StrettoWeb residente in contrada Bovetto a Reggio Calabria

Un danno su cui tempo fa una ditta era intervenuta, ma che è tornato a riproporsi in maniera ancora più grave. Ennesima segnalazione di un lettore residente in contrada Bovetto a Reggio Calabria: il guasto ad alcune tubature è permanente da oltre un anno e un fiume d’acqua potabile si riversa tristemente sulla strada. “Oltre a provocare problemi idrici nelle case – sottolinea il lettore – la strada sta cadendo a pezzi ed è diventata ormai impraticabile per le auto, quasi anche per le persone che ci transitano a piede. La situazione è insostenibile. Già una ditta aveva risposto alle segnalazioni, ma il guasto si è ripresentato circa un anno fa e nessuno adesso interviene”. In alto le foto con gallery scorrevole che testimoniano quanto riferito dal cittadino.