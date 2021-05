Tensione nel Mediterraneo, guardia costiera libica spara a tre pescherecci italiani: ferito il comandante Giacalone

6 Maggio 2021 19:12

Forte tensione nel Mediterraneo dove il peschereccio “Aliseo” della flotta di Mazara del Vallo, che era impegnato con in una battuta al largo delle coste di Bengasi, è stato “assaltato” da una motovedetta militare libica. I colpi d’arma da fuoco hanno ferito il comandante, Giuseppe Giacalone.

La Marina libica, che controlla la Guardia costiera, ha smentito di aver “sparato contro pescherecci italiani ma ammesso che sono stati esplosi colpi di avvertimento in aria per fermare imbarcazioni da pesca che a suo dire avevano sconfinato in acque territoriali libiche”. Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini è costantemente aggiornato sugli sviluppi della situazione.