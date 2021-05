Reggio Calabria, l’estate 2021 è con il Grest di Antigone all’Osservatorio sulla ndrangheta: dalla cucina alla break dance, tutte le attività a partire dal 14 giugno [DETTAGLI]

26 Maggio 2021 13:29

Reggio Calabria: si rinnova l’appuntamento con “Il Grest di Antigone”, il centro estivo che avrà luogo nella sede dell’Associazione Antigone Osservatorio sulla ndrangheta, a Croce Valanidi

Si rinnova anche questa estate l’appuntamento con “Il Grest di Antigone“, il centro estivo che accompagnerà i bambini dai 6 ai 14 anni ogni mattina nella sede dell’Osservatorio sulla ndrangheta, sita in Via Cava Aloi a Croce Valanidi, nella zona sud di Reggio Calabria, e luogo dell’Associazione culturale Antigone, nata all’interno di un bene confiscato alla ‘ndrangheta diversi anni fa.

Moltissime le attività che verranno svolte al Grest Antigone, che aprirà i battenti il prossimo 14 giugno. Dalla cucina alla break dance passando per giocoleria, arte e sport, con merenda inclusa. L’appuntamento è dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 per tutti i bambini dai 6 ai 14 anni. Il prezzo è di 6 euro al giorno o di 25 a settimana, mentre per i fratelli è di 45. Ovviamente, tutte le attività verranno svolte seguendo i protocolli ministeriali anti Covid. Le iscrizioni sono già aperte.