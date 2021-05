Governo: Di Maio, ‘siamo qui per vaccini e Pnnr, polemiche su altro gridano vendetta’**

7 Maggio 2021 19:32

Roma, 7 mag (Adnkronos) – “Abbiamo una sfida davanti, tutte queste polemiche tra le forze politiche gridano vendetta. Qui si pensa che abbiamo presentato il Pnnr e abbiamo risolto i problemi. Ma ora dobbiamo predisporre le leggi per spendere quei soldi. Questo governo esiste per questo: mettere in condizioni l’Italia di spendere oltre 200mld di euro”. Lo ha detto Luigi Di Maio intervento ad un evento on line del M5s della Camera.

“Quando vedo fibrillazioni su questioni che non riguardano questo tema, penso si stia perdendo il focus o che non lo abbiamo mai avuto”, ha proseguito il ministro degli Esteri.

“Abbiamo due obiettivi, il Pnnr e la campagna vaccinale. Se ci vogliamo lanciare ogni giorno su argomenti differenti in un governo che ovviamente ha idee differenti, perchè siamo forze politiche diverse, otterremo che il 2021 non sarà stato un anno produttivo per la campagna vaccinale nè per il Pnnr”.