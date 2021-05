Serie B, gli arbitri della 36ª giornata: Abisso torna al Granillo dopo gli errori di Reggina-Salernitana

3 Maggio 2021 13:27

Gli arbitri, gli assistenti e i IV ufficiali delle partite della 36ª giornata di Serie B

Il Granillo ritrova Rosario Abisso. Sarà lui ad arbitrare domani il match tra Reggina ed Ascoli. A distanza di qualche mese, il direttore di gara ritorna in riva allo Stretto: l’ultima volta fu per la sfida tra gli amaranto e la Salernitana di gennaio. Di quella partita si ricorda il rigore fischiato ai granata da un’azione in fuorigioco e il clamoroso penalty non fischiato a Montalto, vistosamente trattenuto dal difensore in area di rigore. Non fortunata neanche l’annata in Serie A per il fischietto di Palermo, dopo le polemiche successive a Juventus-Benevento di qualche settimana fa, per cui è stato fermato. Di seguito l’elenco di arbitri, assistenti e IV ufficiali delle partite della 36ª giornata. Per Empoli-Cosenza c’è Fourneau.

CHIEVOVERONA-CREMONESE

PEZZUTO

MASSARA – DELLA CROCE

IV: GARIGLIO

CITTADELLA – V. ENTELLA

CAMPLONE

AVALOS – VONO

IV: MAGGIONI

EMPOLI – COSENZA

FOURNEAU

MUTO – CAPALDO

IV: SOZZA

LR VICENZA – BRESCIA

PATERNA

VECCHI – NUZZI

IV: MARCENARO

MONZA-LECCE

MARIANI

ALASSIO – BINDONI

IV: PICCININI

PESCARA – REGGIANA

ROS

BERTI – PALERMO

IV: DI MARTINO

PISA – VENEZIA

AMABILE

LOMBARDI – MARCHI

IV: MERAVIGLIA

PORDENONE -SALERNITANA

MARINI

DI VUOLO – ROSSI C.

IV: AYROLDI

REGGINA – ASCOLI

ABISSO

PAGNOTTA – MACADDINO

IV: MAROTTA

SPAL – FROSINONE

GHERSINI

PERROTTI – BERCIGLI

IV: ILLUZZI