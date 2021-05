Giro d’Italia, Vincenzo Nibali ci sarà! L’annuncio con la colonna sonora de ‘Lo Squalo’ [VIDEO]

3 Maggio 2021 12:48

Vincenzo Nibali prenderà parte al Giro d’Italia 2021: l’annuncio arriva dalla Trek-Segafredo che utilizza la colonna sonora del film ‘Lo Squalo’

Dopo settimane di grande incertezza e una vera e propria corsa contro il tempo per recuperare, la notizia che tutti i tifosi aspettavano è finalmente arrivata: Vincenzo Nibali prenderà parte al Giro d’Italia 2021. Il ciclista siciliano si era infortunato al polso durante una sessione di allenamento dello scorso 14 aprile, procurandosi la frattura composta del radio. Finito sotto i ferri immediatamente, la forza di volontà del campione Messinese ha fatto la differenza nel pronto recupero. L’annuncio ufficiale è stato dato dalla Trek-Segafredo che sui social ha pubblicato un video nel quale è presente il simbolo della Corsa Rosa e in sottofondo la minacciosa colonna sonora del film ‘Lo Squalo‘ (soprannome di Nibali, ndr), fortunata serie nata dalla pellicola del 1975 diretta da Steven Spielberg e basata sul romanzo di Peter Benchley. Su Instagram la squadra ha invece postato un fotomontaggio che adatta la locandina del film ‘Lo Squalo’ al Giro d’Italia, con il ‘Trofeo senza fine’ come ignara preda a filo d’acqua.