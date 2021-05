Giro d’Italia, ritiro pesante fra gli azzurri: Domenico Pozzovivo ko dopo la caduta nella 6ª tappa

14 Maggio 2021 11:27

Domenico Pozzovivo costretto al ritiro dal Giro d’Italia 2021: il ciclista lucano non è riuscito a riprendersi dopo la caduta nella 6ª tappa

Il Giro d’Italia 2021 perde uno dei suoi protagonisti, purtroppo a tinte azzurre. Domenico Pozzovivo, ciclista del Team Qhubeka Assos, è stato costretto ad abbandonare la Corsa Rosa. “Ieri sono andato oltre il limite fisico solo per terminare la tappa. Non riesco a stare in sella, è dura arrendersi“, ha dichiarato il corridore lucano confermando la volontà di abbandonare la competizione. Pozzovivo, nativo di Policoro ma calabre d’adozione, è caduto nella 6ª tappa di ieri, la frazione Grotte di Frasassi-Ascoli Piceno: gli esami medici effettuati in mattinata non hanno dato esito positivo e il ciclista 38enne ha optato per lo stop.