Giro d’Italia, caduta nella 17ª tappa: a terra Nibali, Evenepoel e Ciccone nei pressi di un guard rail [VIDEO]

26 Maggio 2021 16:26

Caduta nella 17ª tappa del Giro d’Italia 2021: coinvolti Nibali, Evenepoel e soprattutto Giulio Ciccone costretto ad un grande sforzo per rientrare

Colpo di scena nel tratto conclusivo della 17ª tappa del Giro d’Italia 2021. Una brutta caduta in discesa ha coinvolto diversi grandi protagonisti della Corsa Rosa. Nei pressi di un guardrail, posto a poco più di 20 km dall’arrivo, sono finiti sull’asfalto alcuni corridori fra i quali Vincenzo Nibali, Remco Evenepoel e soprattutto Giulio Ciccone. Il ciclista abruzzese a 51” dalla terza piazza del podio, si è rialzato in fretta, seppur molto dolorante e con un problema alla bici, provando a ripartire per non perdere troppi secondi. Ciccone si è dovuto fermare nuovamente per cambiare la bici, ma con un grande sforzo ha recuperato il gruppo. Molto dolorante anche Remco Evenepoel, che ormai ha abbandonato ogni ambizione da podio, ma che ha deciso di ripartire ugualmente per portare a termine la tappa.