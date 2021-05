Giro d’Italia 2021, la 7ª tappa Notaresco-Termoli: percorso, altimetria e favoriti

14 Maggio 2021 10:31

Quest’oggi la 7ª tappa del Giro d’Italia 2021, la frazione Notaresco-Termoli: percorso, altimetria e favoriti. Un solo GPM e finale per velocisti

Il tappone appenninico di ieri, fra difficoltà altimetriche e meteorologiche ha stravolto la classifica generale, quest’oggi una situazione più tranquilla ma da non sottovalutare. La 7ª tappa del Giro d’Italia 2021, 181 km da Notaresco a Termoli, presenta un solo GPM di quarta categoria posto dopo 62km: si tratta di una salita lunga 4.7 km con punte del 12% di pendenza. Successivamente il percorso si presenta meno impervio, seppur ondulato, fino ai traguardi volanti di Crecchio (km 93,1), e di Fossacesia Marina (km 125,5). Anche il finale si presenta particolare: a 1850 metri dalla fine ci sarà un piccolo strappo di 200 metri con pendenza attorno al 10-12%. La strada sarà leggermente in ascesa fino al traguardo di Termoli.

Giro d’Italia 2021, i favoriti della 7ª tappa Notaresco-Termoli

Sarà una tappa per velocisti, in particolare per quelli bravi a resistere anche a salite non troppo complicate. Peter Sagan cercherà sicuramente la prima vittoria al Giro d’Italia 2021, ma dovrà guardarsi le spalle da Caleb Ewan. Tim Merlier ha già dimostrato di avere un’ottima gamba dopo il successo di Novara. Attenzione anche a Diego Ulissi: il finale potrebbe essere alla sua portata.